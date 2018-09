vor 1 Stunde Karlsruhe Verkaufsoffener Sonntag in Durlach: Tramlinie 1 macht vorrübergehend Platz für Shopping

Am verkaufsoffenen Sonntag in Durlach wird die Trambahnlinie 1 eingeschränkt. Als Schienenersatzverkehr dienen Busse. Das teilten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung mit.