Verhängnisvolle Ausfahrt: Auch am Wochenende Motorradunfälle in der Region

Gutes Wetter ist Motorradwetter: Auch am Wochenende lockte das sonnige Frühlingswetter wieder jede Menge Zweiradfahrer auf die Straßen. Dabei kam es in der Region rund um Karlsruhe aber wieder teils zu schweren Unfällen.

Eine 57-jährige Motorradfahrerin ist am frühen Sonntagabend gegen kurz nach 19 Uhr auf der Fahrt von Wolfartsweier in Richtung Grünwettersbach gestürzt. Dabei soll die Frau nach Polizeiangaben aus unbekannter Ursache gegen einen Bordstein geprallt und dann zu Fall gekommen sein. Die Frau erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Auch im verunglückte am Sonntag ein Motorradfahrer: Ein 23-Jähriger war nach Polizeiangaben gegen 14.45 Uhr von Münzesheim in Richtung Menzingen unterwegs. Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Der junge Mann versuchte noch, seine Maschine wieder aufzufangen. Als ihm das nicht gelang, kam er ins Rutschen und prallte mit seinem Motorrad gegen das linke Vorderrad des Autos. Der 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die 47-jährige Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.

In der Nähe von Gernsbach bei Gaggenau verunglückte ein 48 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Maschine und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 78 bergwärts, als er durch einen Fahrfehler in einer scharfen Kurve zu Fall kam und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Dort kam ihm zu diesem Zeitpunkt allerdings die 46-jährige Fahrerin einer Yamaha entgegen. Sie musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, in den Grünstreifen ausweichen. Trotz Ausweichmanöver kam auch die Frau zu Fall. Den Schaden an beiden Maschinen schätzt die Polizei auf 3.000 Euro.