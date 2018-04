vor 1 Stunde Karlsruhe Verfolgungsfahrt durch Karlsruher Innenstadt endet im Gleisbett

In der Karlsruher Innenstadt kam es in der Nacht zum Samstag gegen 3.30 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt die letztlich für den verfolgten Pkw-Fahrer in einem Gleisbett endete.