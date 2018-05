Regionalität ist der Schlüssel - das gilt für die Online-Stellenbörse Jobs-im-Südwesten.de und das gilt auch für die gedruckte Ausgabe des regionalen Stellenportals, die an diesem Wochenende als "Jobs-im-Südwesten - Ausgabe Karlsruhe" erstmal erscheint und kostenlos an alle Karlsruher Haushalte verteilt wird.

"Die wenigsten Menschen wollen für einen neuen Job auch gleich den Wohnort wechseln. Sie suchen einen Arbeitsplatz am eigenen Wohnort oder in einer pendelbaren Distanz. Das sehen auch die meisten Arbeitgeber und Personalverantwortlichen inzwischen so", sagt Uwe Suhm. Suhm weiß, wovon er spricht. Seit vier Jahren betreut er als Bereichsleiter das von ka-news betriebene Stellenportal jobs-im-südwesten.de und berät Firmen bei der Personalsuche.

Stellen online auszuschreiben sei für die meisten Firmen längst selbstverständlich. "Stellensuche findet eben vielfach online statt", erklärt Suhm. "Jobs-im-Südwesten hat einen Riesenvorteil: durch die Verknüpfung mit ka-news.de erreichen wir hier auch die Menschen, die gar nicht aktiv nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchen und daher gar nicht aktiv ein Stellenportal ansurfen."

Print ist nicht tot - wenn die Reichweite stimmt

Doch auch der gedruckte Stellenmarkt ist nach Auffassung Suhms keineswegs tot - nur wird er eben oft von zu wenig Menschen gelesen und sei für Firmen daher immer weniger attraktiv. "Trotzdem glaube ich, dass Print weiterhin funktioniert - wenn die Reichweite stimmt", so Suhm. So sei die Idee für die gedruckte Ausgabe von Jobs-im-Südwesten entstanden. "Der Schlüssel ist die Haushaltsverteilung. Mit einer Auflage von fast 120.000 Exemplaren erreichen wir praktisch alle Karlsruher Haushalte. Zum anderen gibt es nur Stellenanzeigen. Sonst nichts. Kein großes Drumherum aus Bewerbungstipps die es online ohnehin zur Genüge gibt. Wir konzentrieren uns auf das, worauf es ankommt."

Verteilt wird die Jobs-im-Südwesten Job-Zeitung erstmals an diesem Wochenende. Weitere Ausgaben folgen.

Hier die gesamte Ausgabe als PDF: