vor 4 Stunden Karlsruhe "Verbindliche Leitlinie": Land will alle Veranstaltungen ab 1.000 Menschen untersagen lassen

Nach Bayern und anderen Bundesländern will auch Baden-Württemberg Veranstaltungen mit über 1.000 Menschen wegen des Coronavirus untersagen. Es werde eine bindende Verordnung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht, kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha am Dienstag in Stuttgart an. Für die Kommunen werde diese "als verbindliche Leitlinie dienen".