Die Veranstalter der Dinnershow "Crazy Palace" ziehen eine positive Bilanz der Spielzeit 2017/2018. Die letzten Shows waren ausverkauft und die Planungen für kommende Spielzeit laufen bereits.

In den letzten beiden Wochen der Spielzeit 2017/18 war die Dinnershow komplett ausverkauft. Vor Beginn der Spielzeit warben die Veranstalter mit einem höheren Zelt, besserer Sicht, besserem Sitzkomfort und mehr Qualität in Sachen Spektakel und Ambiente. Laut Veranstalter ist das neue Konzept auch voll aufgegangen und bestens vom Publikum angenommen worden. "Das ist auch eine tolle Bestätigung für diese fantastische Show", waren sich die Crazy Palace-Geschäftsführer und Produzenten Rolf Balschbach und Günter Liebherr in einer Pressemitteilung einig.

Karlsruhe und die Region hätten die Show grandios angenommen, heißt es darin. Dies lasse sich auch an den Besucherzahlen ablesen, die in dieser Spielzeit in die Höhe gesprungen seien. "Wir haben dazu das Gefühl, jetzt richtig in Karlsruhe angekommen zu sein, sind ein fester kultureller Bestandteil", freuen sich die Verantwortlichen.

"Das Publikum nahm das Spitzenangebot bestens an, dankte es uns mit einem neuen Besucherrekord", freut sich Balschbach in einer Pressemitteilung. Dabei verweist der Geschäftsführer der Dinnershow darauf, dass Crazy Palace ab Mitte November mit einer neuen Show in die neue Spielzeit geht. An einem neuen Programm mit neuem Menü werde bereits gearbeitet, heißt es.