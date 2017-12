Auch 2018 lässt sich, durch geschickt gelegte Brückentage, aus den begrenzten Urlaubstagen noch mehr rausholen. Insbesondere der Mai beglückt uns im nächsten Jahr mit einer Vielzahl von freien Tagen - doch auch noch andere Feiertage zaubern "Brückenbauern" ein Lächeln ins Gesicht.

Wie könnte das neue Jahr besser beginnen als mit einem freien Montag? Richtig, da Silvester auf einen Sonntag fällt, wird die erste Arbeitswoche 2018 direkt um einen Tag verkürzt. Demzufolge wird der Feiertag Heiligen Drei Könige (6. Januar) an einem Samstag gefeiert und sorgt in diesem Jahr leider nicht für ein verlängertes Wochenende.

Der Höhepunkt der bunten Fastnachtszeit in der Februarmitte (Rosenmontag ist am 12. Februar), ist 2018 natürlich auch kein gesetzlicher Feiertag und bietet daher leider keine gute Gelegenheit zum Brückenbauen. Erst wieder Ende März stehen mit dem Osterfest die nächsten Feiertage an. Karfreitag fällt auf den 30. März und läutet das Osterwochenende ein. Wer die Woche vor Ostern und nach dem Fest verreisen möchte, muss dafür lediglich acht Urlaubstage beantragen und bekommt insgesamt 16 Tage frei.

Langes Wochenende in Sicht

Die nächste Erholungspause vom Arbeitsstress gibt es Anfang Mai. Der 1. Mai liegt 2018 arbeitnehmerfreundlich und fällt auf einem Dienstag. Da bietet sich, mit einem Urlaubstag am Montag, ein langes Wochenende an. Christi Himmelfahrt (10. Mai) sorgt für einen freien Donnerstag und die Chance auf einen Frühstart ins Wochenende.

Doch der Mai hat 2018 noch mehr zu bieten! So liegt das Pfingstwochenende (19. bis 21. Mai) in diesem Jahr noch im Wonnemonat und wird nicht, wie 2017, erst im Juni gefeiert. Doch damit nicht genug! Der Mai hat zum Ende sogar noch einen weiteren Feiertag parat: Wir Karlsruher in Baden-Württemberg feiern - mit fünf weiteren Bundesländern - am 31. Mai nämlich Fronleichnam. Dieser Feiertag fällt, wie gehabt, auf einen Donnerstag und eignet sich, wie schon an Christi Himmelfahrt, gut für einen Brückentag am Freitag und ein verlängertes Wochenende.

Es folgt eine Feiertags-Durststrecke in den folgenden vier Monaten - denn erst wieder im Oktober steht der nächste Feiertag an. Der Tag der Deutschen Einheit am dritten Oktober wird 2018 an einem Mittwoch gefeiert. Hier können vier Urlaubstage, dank des gesetzlichen Feiertags, neun freie Tage ermöglichen. Das gleiche Spiel ist auch an Allerheiligen (1. November) möglich, der 2018 auf einem Donnerstag fällt.

Alle Jahre wieder

Alle Jahre wieder steht im Dezember das Weihnachtsfest vor der Tür. Die Weihnachtsfeiertage (25. und 26. Dezember) fallen 2018 auf Dienstag und Mittwoch. Da Heiligabend am 24. Dezember, demzufolge montags ist - schreit dieser Tag regelrecht nach einem Brückentag. Wer übriges auch 2019 entspannt beginnen möchte, der sollte sich den letzten Tag des Jahres (Silvester ist ein Montag) noch einen Urlaubstag gönnen, so kann nämlich, dank Neujahr am Dienstag, mit einer Drei-Tage-Woche ins Jahr 2019 gestartet werden.