Nach den sonnigen Tagen zieht nun eine Kaltfront über Deutschland. Auch in Karlsruhe sind die Auswirkungen spürbar: Am Vormittag kann es zu örtlichen Gewittern kommen.

Die Sonne macht eine kurze Pause: Am Feiertag beherrschen Wolken und kühlere Temperaturen das Wetter. Vereinzelt kann es zu einzelnen Schauern, örtlichen Gewittern und Starkregen kommen, warnt der Deutsche Wetterdienst. Schon in der Nacht wurde immer wieder eine Wetterwarnung versandt. Noch bis 10.30 Uhr gilt in Karlsruhe aktuell eine Warnung vor markantem Wetter. So können örtlich starke Gewitter auftreten. Zum Wochenende hin soll die die Wetterlage wieder entspannen, bevor es am Sonntag erneut kälter und nass wird.