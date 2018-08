Ein Unbekannter hat eine Firma in Walzbachtal am Montag um einen mittleren fünfstelligen Betrag betrogen - mit einer Masche namens "CEO-Fraud". Das geht aus einer Pressemeldung der Polizei hervor. Diese gibt nun Tipps, wie sich Unternehmen gegen die Betrüger schützen können.

Der Betrüger gab sich per E-Mail gegenüber einer verfügungsberechtigen Mitarbeiterin der Firma als einer der beiden Geschäftsführer aus, heißt es in dem Bericht. Er forderte die Frau auf, die Überweisung des fünfstelligen Geldbetrags auf das Bankkonto eines Unternehmens in London zu veranlassen. "Der Betrag wurde überwiesen und konnte, nachdem der Betrug festgestellt wurde, nicht mehr zurückgeholt werden", so die Polizei.

Täter geben sich als Geschäftsführer aus

Die geschilderte Betrugsmasche wird als "CEO-Fraud" bezeichnet. Dabei sammeln die Täter zuerst jegliche Art von Informationen über das anzugreifende Unternehmen. Dann geben sie sich - wie in diesem Fall - als Geschäftsführer (CEO) der Firma aus und veranlassen einen Unternehmensmitarbeiter zum Transfer eines größeren Geldbetrags ins Ausland, heißt es in der Meldung weiter.

Die Täter nutzen hierfür Informationen, die Unternehmen in Wirtschaftsberichten, im Handelsregister, auf ihrer Homepage oder in Werbebroschüren veröffentlichen. "In der Vergangenheit konnten Kriminelle durch CEO-Frauds mehrere Millionen Euro mit zum Teil gravierenden Folgen für das betroffene Unternehmen beziehungsweise die getäuschten Mitarbeiter erbeuten", sagt die Polizei.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Zum Schutz vor der Betrugsmasche rät sie Unternehmen darauf zu achten, welche Informationen über ihre Firma öffentlich sind. Auch sollten die Betriebe bedenken, wo und was sie und ihre Mitarbeiter im Zusammenhang mit sich publizieren. "Führen Sie klare Abwesenheitsregelungen und interne Kontrollmechanismen ein", empfiehlt die Polizei weiter. "Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter hinsichtlich des beschriebenen Betrugsphänomens."

Bei ungewöhnlichen Zahlungsanweisungen sollten - vor Veranlassung der Zahlung - auf Anraten der Polizei zuerst die E-Mails auf Absenderadresse und korrekte Schreibweise überprüft werden. Daraufhin sollte die Zahlungsaufforderung mit einem Rückruf oder einer schriftlichen Rückfrage beim genannten Auftraggeber bestätigt werden. Als letztes empfiehlt die Polizei, die Geschäftsleitung oder den Vorgesetzten zu informieren.

Bei Auffälligkeiten bittet sie Unternehmen, sich an die örtliche Polizeidienststelle oder die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime des Landeskriminalamts Baden-Württemberg zu wenden. Diese ist unter 0711/5401-2444 oder unter cybercrime@polizei.bwl.de erreichbar.