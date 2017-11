vor 2 Stunden Karlsruhe "Untere Hub" in Durlach: Erste Planungen werden vorgestellt

In Durlach soll der Sport- und Freizeitpark entstehen: Ein Treffpunkt für Spiel und Sport sowie ein Naherholungsgebiet, welches allen offen steht. Wie sich die Untere Hub entwickeln kann, will die Stadt in der kommenden Woche öffentlich präsentieren.