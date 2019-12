vor 6 Stunden Stuttgart Ungemütliches Weihnachtswetter im Südwesten

Kurz vor Weihnachten wird es nass und windig in Baden-Württemberg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kommt es am Montag immer wieder zu Regenschauern - trockene Phasen sind selten. Die einzige Chance auf weiße Weihnachten ergibt sich oberhalb der 1.000-Meter-Grenze im Schwarzwald. Außerdem wird mit mäßigem bis starken Südwestwind, auf der Alb mit stürmischen Böen und im Hochschwarzwald mit Sturmböen gerechnet. Die Höchstwerte betragen sechs Grad in den Mittelgebirgen und bis zu zehn Grad entlang von Bodensee und Rhein.