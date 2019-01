vor 1 Stunde Karlsruhe "Ungebrochener Wille, sich für das Gemeinwesen zu engagieren": In Karlsruhe entstehen besonders viele neue Stiftungen

Regierungspräsidentin Nicolette Kressl stellte am in dieser Woche die Stiftungsstatistik für das Jahr 2018 vor. In Karlsruhe sollen demnach im Vergleich zu anderen Städten wesentlich mehr Stiftungen vertreten sein. Mit einem Grundstockvermögen von 29 Millionen Euro seien die Stiftungen gut ausgestattet.