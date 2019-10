Wie die Polizei in einer Eilmeldung schreibt, kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall auf der L559 bei Friedrichstal.

+++ 14.55 Uhr +++

In einem Pressebericht teilt die Polizei nun erste Erkenntnisse zum Unfallhergang mit, bei dem ein 43 Jahre alter Mann am Morgen tödlich verletzt, ein weiterer Mann schwer verletzt wurde. Wie die die Polizei schreibt, waren die beiden in ihren Autos auf der Straße zwischen Friedrichstal und Campus Nord in entgegengesetzten Richtungen unterwegs. In der Näher der Einmündung zur L559 kam einer der beiden Beteiligten aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr und prallte frontal in das entgegenkommende Auto.

"Durch die Wucht der Kollision erlitt der 43-Jährige in seinem Ford so schwere Verletzungen, dass er trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 20-jährige Unfallgegner erlitt schwere Verletzungen und wurde in seinem Mercedes eingeklemmt. Er musste von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden", schreibt die Polizei in ihrem Bericht weiter.

Der betroffene Streckenabschnitt musste aufgrund des Unfalls vorübergehend voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache sowie des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Aufräumarbeiten dauerten laut Polizeimitteilung bis etwa 11 Uhr an, der Streckenabschnitt bleibt aber vorerst noch bis auf weiteres gesperrt.

Wer Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Nummer 0721 944 840 zu melden.

