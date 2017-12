18.12.2017 14:39 Pforzheim Unfallflucht in Pforzheim: Gesuchter Fahrer stellt sich nach Polizei-Fahndung

In der vergangenen Woche wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete. Am Montag teilt die Polizei nun mit, dass sich ein Mann gestellt hat, der per Fahndung gesucht wurde.