vor 2 Stunden Karlsruhe Unfall mit Mutter und Kind: Vater geht auf Verursacher los

Nach einem Unfall in Karlsruhe ist ein 43-Jähriger auf einen Lastwagenfahrer losgegangen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 54 Jahre alte Lkw-Fahrer am Donnerstag auf ein Auto gefahren, in dem Frau und Kind des Angreifers saßen.