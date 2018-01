Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag zwischen Blankenloch und Büchig die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die Folge: Das Auto geriet auf Straßenbahngleise und überschlug sich dort. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, da die beiden Insassen trotz vermutlicher Verletzungen zu Fuß von der Unfallstelle flüchteten.

Wie die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung berichten, fuhren zwei unbekannte Personen gegen 1.20 Uhr mit einem Toyota einer Carsharing-Firma auf der Kreisstraße von Blankenloch kommend in Richtung Büchig. "Kurz vor dem Ortseingang Büchig verlor der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über den Toyota, woraufhin der Wagen nach links über die Gegenfahrbahn hinweg in das Gleisbett der parallel verlaufenden Straßenbahngleise schleuderte", so die Polizei.

Carsharing Auto zurück gelassen

Innerhalb des Schienenstrangs rutschte das Auto laut Polizei noch etliche Meter weiter und überschlug sich hierbei, bevor er schließlich auf dem Dach liegen blieb. Ein auf dem Unfall aufmerksam gewordener Anwohner beobachtete noch, wie sich zwei männliche Personen aus dem Toyota befreien konnten und zu Fuß in Richtung Waldstraße davonrannten. Am Fahrzeug entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro - der Schaden am Gleiskörper beläuft sich schätzungsweise auf zirka 2.000 Euro.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der beiden Flüchtigen. Nach der Bergung des Autos und der anschließenden Überprüfung der Gleisanlage konnte der Straßenbahnverkehr auf der Strecke gegen drei Uhr wieder freigegeben werden. "Zu dem flüchtigen Duo konnte der Anwohner lediglich angeben, dass es sich um zwei männliche Personen handelte, von denen einer eine helle Jacke trug", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die Unbekannten durch den Unfall Verletzungen erlitten. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder den beiden flüchtigen Fahrzeuginsassen geben können werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/944-840 in Verbindung zu setzen.