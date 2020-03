vor 57 Minuten Karlsruhe Unfall im Walzbachtal: Zwei Verletzte und 9.000 Euro Sachschaden

Zwei verletzte Personen sowie ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls im Walzbachtal. Am Dienstagmorgen ereignete sich dieser auf der Bundesstraße 293 in Höhe Wössingen. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.