vor 6 Stunden Karlsruhe Unfall gebaut und weitergefahren: Betrunkener Lastwagenfahrer fährt in Schlangenlinien über die A5

Am Samstagmittag hat ein betrunkener Lastwagenfahrer andere Verkehrsteilnehmer auf der A5 gefährdet: Er war in Schlangenlinien über alle drei Fahrspuren der Autobahn gefahren. Zudem baute er einen Unfall und fuhr anschließend einfach weiter, so die Polizei.