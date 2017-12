Am Dienstag kam es an der Bahnhaltestelle Durlacher Tor zu einem Unfall zwischen einem 11-jährigen Fußgänger und einem Auto. Der Junge achtete nach Polizeiangaben nicht auf den Verkehr.

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 11-Jähriger am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Haltestelle Durlacher Tor zu. Der Junge und sein Bruder stiegen gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle aus der Straßenbahn. Der 11-Jährige wollte die Fahrbahn zum KIT überqueren und achtete nicht auf einen stadteinwärts fahrendes Auto.

Der Junge wurde vom Auto erfasst und leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht. Sein Bruder, der ihm über die Straße folgen wollte, konnte von wartenden Fahrgästen noch zurückgehalten werden.