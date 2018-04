vor 7 Stunden Karlsruhe Unfall beim Städtischen Klinikum: Autofahrerin verletzt, Verspätungen bei den Bahnen

In der Nähe des Städtischen Klinikum kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos sind an der Kreuzung Blücherstraße/Moltkestraße zusammengestoßen. Nach ersten Informationen ist mindestens eine Person verletzt. Der Unfall hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Hier muss mit Verspätungen gerechnet werden.