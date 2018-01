Am Donnerstagmorgen sind auf der Südtangente ein Lastwagen und ein Auto zusammen gestoßen. Weil die beiden Beteiligen unterschiedliche Aussagen machen, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, kam es auf der Südtangente in Fahrtrichtung Pfalz zu einem Verkehrsunfall. Zwischen der Auffahrt Entenfang und der Ausfahrt Rheinhafen kam es zwischen einem grünen Opel Astra und einem Sattelauflieger zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge.

Zuvor war die Opel-Fahrerin auf der Rechtsabbiegespur unterwegs, der Fahrer des Sattelzugs auf der rechten der beiden Geradeausspuren. Die beiden Fahrzeuge berührten sich in der seitlichen Vorbeifahrt, wobei an dem Opel ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand und auch das Sattelzugfahrzeug an der hinteren rechten Radabdeckung eine leichte Beschädigung aufweist

Da der Unfallhergang allerdings nicht zweifelsfrei geklärt ist, vor allem weil laut Polizei die beiden Beteiligten unterschiedliche Aussagen machen, werden nun Zeugen gesucht. Personen, die Angaben zu dem Hergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Tel. 0721-939 4611, in Verbindung zu setzen.