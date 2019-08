Am Samstagabend kam es gegen 22.35 Uhr an der Kreuzung Durlacher Allee / Ostring zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich.

Das eine Fahrzeug fuhr auf der Durlacher Allee stadteinwärts, das andere befand sich auf dem Ostring in Richtung Rintheim. Das berichtet die Polizei. Die beiden Personen wurden leicht verletzt. Da beide Fahrzeugführer angaben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht die Polizei Zeugen zu dem Unfall, insbesondere zu den Ampelstellungen.



Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst Karlsruhe unter Tel. 0721-944840