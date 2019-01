vor 3 Stunden Karlsruhe Unfall auf der B3 bei Grötzingen: Drei Personen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, kam es auf der B3 in Höhe Grötzingen zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem aktuell drei Personen schwer verletzt wurden. Aufgrund des Unfalls ist die Strecke zwischen Grötzingen und Weingarten derzeit in beiden Richtungen voll gesperrt.