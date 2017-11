Am frühen Montagmorgen ist auf der Südtangente zwischen der Ausfahrt Knielingen und Honsellstraße ein LKW-Anhänger mit 8.000 Liter Heizöl im Baustellenbereich umgekippt. Beide Fahrstreifen wurden hierdurch blockiert. Inzwischen hat sich die Situation nach Aussage der Polizei wieder entspannt.

Die Feuerwehr hat vor Ort die 8.000 Liter Heizöl abgepumpt. Die Arbeiten und die Bergung des Anhängers werden nach Einschätzungen der Polizei allerdings noch bis mindestens 9 Uhr andauern. Derzeit kommt es vor Ort zu starken Verkehrsbehinderungen. Aktuell staut es sich auf einer Strecke von acht Kilometern.

Aktualisierung, 8.55 Uhr:

Wie die Polizei gegenüber ka-news mitteilt, ist der umgekippte Hänger aktuell wieder aufgerichtet. Die Abschleppmaßnahmen könnten nun beginnen. Öl sei nicht ausgelaufen. Die Polizei rechnet damit, dass der Stau noch einige Zeit anhalten wird.

Aktualisierung, 10.11 Uhr:

Der Verkehr auf der Fahrbahn in westliche Richtung hat sich laut Polizei inzwischen wieder normalisiert. Auch Richtung Osten entspannt sich die Lage langsam. Da kein Heizöl ausgelaufen ist, waren keine Reinigungsmaßnahmen erforderlich. Der Verkehr musste über die Rheinbergstraße in Knielingen umgeleitet werden. Die Bergung des Lastwagens sorgte im morgendlichen Berufsverkehr auf badischer und pfälzer Seite der B10 für weitläufige Rückstaus.

Aktualisierung, 12.07 Uhr:

Der auf der Südtangente umgestürzte Anhänger stellte viele Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr auf eine Geduldsprobe. Der mit Heizöl beladene Lastzug war nach Feststellungen der Polizei gegen kurz vor 1 Uhr in Richtung Osten unterwegs gewesen, als der Fahrer im Baustellenbereich verkehrsbedingt bremsen musste. Weil sich offenbar nur noch in den hinteren Tankkammer Ladung befand, schaukelte sich der Hänger auf und kippte schließlich auf die linke Seite.

Gefahrgut ist laut Polizei nicht ausgetreten, dies hätte die Bergungsarbeiten noch weiter verzögert. Der Hänger blockierte die Fahrbahn, so dass der Verkehr in Richtung Osten voll gesperrt und von der Polizei über Knielingen umgeleitet werden musste. Durch die baustellenbedingte Einschränkung war von der Maßnahme auch eine Fahrspur in westlicher Richtung betroffen.

Die rund 8.000 Liter Heizöl in dem Tankinhalt mussten in ein Spezialfahrzeug der BASF aus Ludwigshafen umgepumpt werden. Danach konnte der Hänger mit einem Kranwagen aufgerichtet und abgeschleppt werden. Da keine Umweltschäden zu befürchten waren, konnte die Strecke gegen kurz nach 9 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

In der Folge löste sich der Stau, der sich nach Polizeiinformationen zeitweise bis über das Schwarzwaldkreuz hinaus gezogen hatte, recht zügig auf. Auf der Westseite dauerte es etwas länger, da sich die Fahrzeuge auf der A 65 bis Kandel und der B9 bis nach Neupotz zurück gestaut hatten

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 45.000. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Karlsruhe, Angehörige der MIRO-Werksfeuerwehr sowie Spezialkräfte der BASF aus Ludwigshafen.



Weitere Informationen folgen!