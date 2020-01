Auf der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Heidelberg hat sich in größerer Verkehrsunfall ereignet. Aufgrund von Aufräumarbeiten ist die Fahrbahn zwischen den Ausfahrten Karlsruhe-Nord und Bruchsal weiterhin gesperrt. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

15.49 Uhr

Wie nun die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, wurde bei dem Unfall ein Lkw-Fahrer schwer- und zwei weitere leicht verletzt. Es bildete sich auf der Autobahn ein Stau von bis zu 16 Kilometern Länge. Wie erste Feststellungen der Autobahnpolizei ergeben haben, war der 50 Jahre alte Fahrer eines polnischen Sattelzuges auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Norden unterwegs und fuhr offenbar ungebremst an einem Stauende auf.

"Zunächst prallte er gegen einen Lastwagen, wies diesen zur Seite ab und schob noch zwei weitere Lkws aufeinander", heißt es in der Meldung. Der 50-Jährige musste unter Einsatz der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden und kam mit schweren Verletzungen durch ein Rettungsteam in eine Klinik. Zwei weitere Fahrer trugen indessen leichte Verletzungen davon.

Die nach Norden führende Autobahntrasse muss aufgrund der Bergungs- und Straßenreinigungsmaßnahmen noch bis mindestens gegen 16 Uhr voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro.

Auf einer Strecke von acht Kilometern achtete eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes auf die Einhaltung der Rettungsgasse. "Insgesamt verbuchten die Beamten insgesamt elf leichte Verstöße von acht Lkw- und drei Autofahrern. Zu gravierenden Behinderungen kam es nicht", so die Polizei.

Damit war es möglich, innerhalb kurzer Zeit schweres Bergegerät an die Unfallstelle zu bringen und frühzeitig einen Fahrstreifen wieder zur Verfügung zu stellen.

14.57 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der A5 in Richtung Frankfurt waren vier Lkw beteiligt. An dem zuletzt aufgefahrenen Lkw wurde das Fahrerhaus komplett zerstört und der Fahrer in der Kabine eingeschlossen und dabei schwer verletzt. Das gibt die Feuerwehr Bruchsal in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät und der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung des Fahrers. Zwei Fahrer an weiteren beteiligten Fahrzeugen wurden laut Feuerwehr mittel- beziehungsweise leicht verletzt und ebenso vom Rettungsdienst versorgt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht.

Die Vollsperrung der Autobahn in Richtung Frankfurt musste teilweise für die Bergung aufrecht gehalten werden. Hierdurch kam es laut Feuerwehr zu einem kilometerlangen Stau in Richtung Karlsruhe. Wie lange die Sperrung noch aufrechterhalten werden muss war zum Einsatzende der Feuerwehr noch nicht absehbar.

12.05 Uhr

Der Verkehr wird derzeit bei der Ausfahrt Karlsruhe-Nord ausgeleitet. Nach ersten Informationen der Polizei sind vier Lkws in den Unfall verwickelt.

