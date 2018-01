vor 1 Stunde Karlsruhe Unfall am Weinweg: Autofahrer will abbiegen und gerät in Gegenverkehr

Zwei Personen wurden am Mittwochmittag an der Kreuzung Gerwigstraße/Weinweg in Karlsruhe leicht verletzt. Laut Polizei wollte ein 55-jähriger Autofahrer verbotswidrig in den Weinweg abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden BMW zusammen.