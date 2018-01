Am Montagabend ereignete sich in der Kaiserallee in Karlsruhe ein Unfall mit zwei beteiligten Autos. Aufgrund widersprüchlicher Angaben sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Wie die Polizei informiert, fuhr der 23-jährige Fahrer eines weißen Seats kurz vor 18 Uhr auf der Kaiserallee in östlicher Richtung und wollte an der Kreuzung zur Reinhold-Frank-Straße in diese nach links abbiegen. "Ein in Gegenrichtung fahrender 25-Jähriger wollte mit seinem weißen Peugeot von der Stephanienstraße aus ebenfalls nach links in die Reinhold-Frank-Straße abbiegen", berichtet die Polizei am Dienstag weiter.

Vermutlich geriet einer der Fahrer beim Abbiege-Vorgang zu weit nach rechts, weswegen es schließlich in der Mitte der Kreuzung zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitt die 23-jährige Beifahrerin im Peugeot laut Polizei leichte Verletzungen, die von alarmierten Rettungskräften zunächst vor Ort behandelt wurden.

An den beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben jeweils ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Da die beteiligten Fahrer widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, bitten die ermittelnden Beamten nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3211 in Verbindung zu setzen.