vor 1 Stunde Karlsruhe Unfall am Autobahndreieck Karlsruhe: Kilometerlanger Stau auf A8 am Montagmorgen

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen am Autobahndreieck Karlsruhe.