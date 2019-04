vor 2 Stunden Karlsruhe/Enzkreis Unfälle mit Motorrädern nehmen zu: Polizei-Kontrollen zu Beginn der Saison - Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Die Polizei hat am Sonntag im Landkreis Karlsruhe sowie im Enzkreis Geschwindigkeits- und Motorradkontrollen durchgeführt. Motorradfahrer gehören laut Polizeiangaben zu den am stärksten gefährdeten Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr. In der vergangenen Motorradsaison von März bis Oktober sei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe die Zahl der Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gestiegen. Insgesamt 560 Unfälle wurden verzeichnet.