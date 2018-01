vor 2 Stunden Karlsruhe/Weingarten/Langensteinbach Unfälle in Karlsruhe und Langesteinbach Zwei schwer verletzte Rollerfahrer

Bei einem Unfall in Langensteinbach verschätzte sich eine Autofahrerin und fuhr einen Rollerfahrer an. In Weingarten erfasste ein Lkw einen Rollerfahrer. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.