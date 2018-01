vor 21 Stunden Karlsruhe/Weingarten/Langensteinbach Unfälle in Karlsruhe und Langensteinbach: Zweiradfahrer werden übersehen

Bei einem Unfall in Langensteinbach verschätzte sich eine Autofahrerin und fuhr einen Rollerfahrer an. In Weingarten erfasste ein Lkw einen Rollerfahrer. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.