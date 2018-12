vor 20 Stunden Stuttgart Unangenehmes Vorweihnachtswetter: Es wird mild und nass in Baden-Württemberg

In den nächsten Tagen wird das Wetter in Baden-Württemberg allmählich milder - durch starken Wind und Regenschauer bleibt es aber unangenehm. Stellenweise müsse noch mit etwas Glätte auf den Straßen gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Mittwoch mit.