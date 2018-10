Die Ozeane sind schon seit geraumer Zeit von Plastikmüll überschwemmt. Doch nicht nur die Meere sind von der Plastikflut betroffen: Auch im Rhein und den umliegenden Nebengewässern wurde Mikroplastik nachgewiesen. Die Studie wurde länderübergreifend durchgeführt und die Ergebnisse 2018 vorgestellt. "Unsere Lebensweise spiegelt sich in der Umwelt und den Gewässern wider", sagt Jochen Stark im Gespräch mit ka-news. Er ist Mitarbeiter an der LUBW, welche die Studie in Baden-Württemberg durchgeführt hat. "Sowohl die Industrie, als auch die Konsumenten müssen ihr persönliches Verhalten ändern", mahnt Stark.

Im Rahmen einer länderübergreifenden Studie wurden die Fließgewässer rund um Karlsruhe zwischen Baden-Baden und Mannheim untersucht. Verantwortlich für die regionalen Messungen war hierbei die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl der Rhein, als auch die umliegenden Nebengewässer, Mikroplastik (Kunststoffpartikel kleiner als fünf Millimeter) aufweisen.

Nebengewässer sind stärker betroffen

Für Karlsruhe gibt es keine Messstelle der Studie, wohl aber für das Umland: An der Messstelle in Hügelsheim zwölf Partikel pro Kubikmeter und an der Messstelle in Mannheim vier Partikel pro Kubikmeter nachgewiesen werden. In den Nebengewässern Kriegbach und Kraichbach, nördlich von Bruchsal, liegt die Anzahl der Partikel pro Kubikmeter laut der Studie dagegen bei 40 bis 43, also fast viermal so viel wie im Rhein.

Dieser Unterschied beruht laut LUBW auf den unterschiedlichen Abwasseranteilen: Während das Abwasser im Rhein stark verdünnt ist, beträgt der Abwasseranteil in den Nebengewässern zwischen 60 und 92 Prozent. Durch das verschmutzte Abwasser gebe es dort mehr Kunststoffteilchen.

Was ist Mikroplastik?

"Die Mikroplastik-Konzentration befindet bis zum jetzigen Zeitpunkt in den Fließgewässern noch im Spurenbereich", sagt Jochen Stark, Mitarbeiter der LUBW. Es sei demnach (noch) kein Vergleich zu den Massen, die in den Ozeanen treiben. Wie die Kunststoffteilchen in die Gewässer gelangen und aus was Mikroplastik besteht, erklärt Stark im Gespräch mit ka-news.

"Zunächst muss zwischen primärem und sekundärem Mikroplastik unterschieden werden", sagt Stark. Letzteres stamme von großen Plastikteilen. Das können PET-Flaschen sein, aber auch Plastik aus der Land- und Bauwirtschaft wie Kunststoffdünger oder Styropor.

Durch unsachgemäße oder verbotene Entsorgung gelangen die Kunststoffprodukte in die Umwelt. "Mit dem nächsten Regen kann das Plastik dann in Abwasserkanäle oder direkt in die Gewässer gespült werden", erklärt Stark. Aus den großen Kunststoffteilen können sich durch Abrieb kleine Partikel lösen – das ist das sekundäre Mikroplastik.

Mikroplastik sind auch gezielt hergestellte Mini-Partikel

Bei primärem Mikroplastik handelt es sich dagegen um gezielt hergestellte Kunststoffpartikel. Sie werden vor allem für synthetische Kleidung und Kosmetik verwendet. Ob in Fleece-Jacken, Peeling oder Duschgel: Die winzigen Plastikpartikel finden sich mittlerweile fast überall wieder. Beim Duschen oder in der Waschmaschine gelangen die Kunststoffteilchen dann ins Abwasser und somit in die umliegenden Gewässer.

"Unsere Lebensweise spiegelt sich in der Umwelt und den Gewässern wider", beschreibt Stark die Analyse der lokalen Gewässer. Bei den dort nachgewiesenen Partikeln handelt es sich vor allem um Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Stoffe werden für die Verpackung von Lebensmitteln verwendet und sind gleichzeitig in Kosmetikprodukten enthalten.

Wann wird Mikroplastik schädlich für den Menschen?

"Die Auswirkungen können im Moment noch nicht bewertet werden", äußert sich Jochen Stark auf Nachfrage von ka-news. "Die unterschiedlichen Plastikstoffe sind noch zu unerforscht und die Auswirkungen auf den Organismus bislang nicht bekannt." Daher könne bis jetzt noch kein kritischer Grenzwert festgelegt werden, ab welchem es gefährlich für den Menschen und die Gesundheit werde.

Dennoch appelliert Stark die Lebensweise zu verändern, um eine stärkere Belastung zu verhindern. Die Binnengewässer sollen schließlich nicht dasselbe Schicksal wie die Meere ereilen. "Sowohl die Industrie, als auch die Konsumenten müssen ihr persönliches Verhalten ändern. Dabei können Plastikalternativen eingesetzt und Kunststoffe vermieden werden", erläutert Stark von der LUBW gegenüber ka-news.

Darauf können Konsumenten achten

Konsumenten sollen beim Einkauf darauf achten, dass in den Produkten kein Mikroplastik enthalten ist. "Es ist oft schwierig zu erkennen, was sich hinter den Bestandteilen verbirgt", sagt Stark. Daher empfiehlt er, eine App zu benutzen. Die zeige nach Scannen des Barcodes an, ob das jeweilige Produkt kleinste Kunststoffpartikel beinhaltet.

Außerdem müsse darauf geachtet werden, dass das Plastik verwertet oder sachgemäß entsorgt wird. Plastikabfälle gehören in Karlsruhe in die Wertstofftonne - außer die Verpackungen sind stark verschmutzt, dann sind sie in der Restmülltonne besser aufgehoben.

"Besonders wichtig ist es, dass Plastikteile nicht in den Kompost gelangen", erklärt Stark. Deshalb dürfen auch keine Plastiksäcke zur Entsorgung des Bioabfalls verwendet werden. "Stattdessen kann man Papiertüten benutzen, da diese kompostierbar sind." Befinden sich Biokunststoffbeutel im Abfall, kann dieser nicht verwertet werden. Das bestätigt auch das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) auf Nachfrage von ka-news.

Plastik störe die Verwertung der Abfälle in der Vergärungsanlage. "Vielfach ist auch nicht bekannt, dass die sogenannten 'Kompostierbaren Biokunststoffbeutel' in Karlsruhe nicht verwendet werden dürfen", so ein Sprecher.

Weniger wegwerfen und stärker auf die Mülltrennung achten, lautet das Motto, wenn man sich privat gegen das Mikroplastik in Flüssen und Gewässern engagieren möchte. Zum Beispiel sollte man beim Einkaufen darauf achten, dass nicht alles in Plastikverpackungen eingehüllt ist. Zudem können viele Dinge wiederverwertet werden und müssen nicht nach einmaligem Gebrauch in der Mülltonne landen.

Hintergrund: Müll in Karlsruhe 262 Kilogramm Hausmüll wurden 2017 pro Karlsruher erfasst, teilt das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) auf Nachfrage mit. 116 Kilogramm davon macht Restmüll aus, die verbleibenden 146 Kilogramm sind Wertstoffe. Laut AfA waren unter den 146 Kilogramm Wertstoffen 14,5 Kilogramm Kunststoffe und 26 Kilogramm Leichtverpackungen - also über 40 Kilogramm Plastik. Zum Vergleich: In Stuttgart war das Müllaufkommen mit 278 Kilogramm ähnlich hoch. Die Freiburger dagegen erreichten mit 122 Kilogramm pro Einwohner deutlich weniger als die Hälfte an Müllaufkommen.

