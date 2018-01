Mit rund 13.000 Mietwohnungen ist die Volkswohnung die größte Vermieterin in Karlsruhe. Um zu erfahren, wie ihre Kunden sie beurteilen, wurde im Herbst 2017 eine repräsentative Mieterbefragung durchgeführt. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Wie die Volkswohnung in einer Pressemitteilung informiert, liegt die Auswertung der über 1.500 Telefoninterviews nun vor: 78 Prozent aller Mieter sind mit der Gesamtleistung sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden, ebenso viele Haushalte sind es mit ihrer aktuellen Wohnungssituation.

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass es stabile Nachbarschaftsverhältnisse in den Quartieren des städtischen Immobilienunternehmens und keine Hinweise auf überforderte Nachbarschaften gibt. Darüber hinaus bewerten drei Viertel der Befragten das Preis-Leistungs-Verhältnis als angemessen oder günstig. Zur Verdeutlichung: Die durchschnittliche Nettokaltmiete über den Gesamtbestand liegt bei 5,92 Euro pro Quadratmeter (31. Dezember 2017).

Handlungsbedarf bei der Sauberkeit

Gezielt wurde auch nach dem im August 2016 eröffneten Service-Center gefragt. Innerhalb eines Jahres sind die Kollegen dort zur wichtigsten Anlaufstelle für alle Kundenanliegen geworden: 32 Prozent, also etwa jeder dritte Mieter, hatte bereits Kontakt zum Service-Center. Mit der Erreichbarkeit (78 Prozent), Freundlichkeit (89 Prozent), Kompetenz (78 Prozent), Reaktionszeit (77 Prozent) und Bearbeitungsdauer (77 Prozent) waren die Mieter zufrieden bis sehr zufrieden.

Kritik wurde hinsichtlich der Sauberkeit der Treppenhäuser beziehungsweise Eingangsbereiche geäußert. "Hier haben wir ebenso Handlungsbedarf wie bei der Sauberkeit und dem Zustand der Müllplätze: Denn nur 46 Prozent der Befragten haben sich zufrieden bis sehr zufrieden geäußert - im Vergleich zu 2015 sind das 4 Prozent weniger", so Reiner Kuklinski, Geschäftsführer der Volkswohnung.

ka-Reporter bestätigt Dreck in Haus der Volkswohnung

Dieses Ergebnis bestätigt auch ein ka-Reporter, der sich im August 2016 hilfesuchend an ka-news gewandt hatte. Er beklagte damals die "schwierigen" Zustände, in einem Haus der Volkswohnung in der Karlsruher Südstadt: "In einer Sozialwohnung zu wohnen bedeutet ja für manche auch, eh schon nicht 'mithalten' zu können. Da muss man es den Mietern nicht noch zusätzlich 'reindrücken' und sie im Dreck hausen lassen", so der ka-Reporter.

Auf die Beschwerden des Mieters angesprochen hat Beatrice Kindler, Sprecherin der Volkswohnungen Karlsruhe, versichert, dass man die Lage vor Ort überprüfen wolle. Nach einem Hausbesuch habe man sofort eine Reinigung durch eine Firma veranlasst.

Mieter mit Modernisierungsarbeiten zufrieden

Mit dem Ergebnis von Modernisierungsmaßnahmen seien allerdings vier Fünftel (82 Prozent) aller Haushalte zufrieden bis sehr zufrieden. "Das freut uns sehr, denn wir investieren seit Jahren in unsere Gebäude, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Wohnqualität zu steigern", sagt Kuklinski. 74 Prozent der Befragten sind zufrieden bis sehr zufrieden mit dem Ablauf, 82 Prozent zufrieden bis sehr zufrieden mit dem Resultat der Modernisierungsarbeiten.

Ein überraschendes Ergebnis stellt das geringe Interesse - lediglich 12 Prozent - an CarSharing-Angeboten dar. Kuklinski: "Das ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass die großen Wohngebiete der Volkswohnung gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind."