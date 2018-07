Übung in Karlsruhe: Shoppingcenter Ettlinger Tor wurde am Morgen geräumt

Etwa 20 Minuten dauerte es, bis das Einkaufscenter Ettlinger Tor am Dienstagmorgen menschenleer war. Gegen 10 Uhr wurde dort eine Räumungsübung durchgeführt - zur Zufriedenheit der Verantwortlichen.

Am Dienstag um kurz nach 10 Uhr fand eine Räumungsübung im Einkaufszentrum Ettlinger Tor Karlsruhe statt. Das haben die Verantwortlichen in einer Pressemeldung berichtet. "Daran beteiligt waren wie in den vergangenen Jahren neben dem Centermanagement und der dafür geschulten Selbsthilfegruppe aus der Mieterschaft Einsatzkräfte der Polizei, des DRK und der Berufsfeuerwehr", heißt es weiter.

Das Center sei innerhalb kürzester Zeit komplett geräumt worden. "Die Räumung lief auch dieses Jahr dank des guten Zusammenspiels der Einsatzkräfte einwandfrei ab", erklärt die Center-Managerin Anne Klausmann. "Nach zirka 20 Minuten war das gesamte Haus von Besuchern, Kunden und Mitarbeitern geräumt."

Die Räumungsübung wird einmal pro Jahr durchgeführt. Anne Klausmann: "Mit dieser Übung wollen wir uns für den Ernstfall wappnen und Sicherheitsabläufe möglichst in Echtzeit prüfen". Sicherheitsschulungen der Centermitarbeiter finden ebenfalls im regelmäßigen Turnus statt.