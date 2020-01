vor 9 Stunden Karlsruhe Überwiegend ruhiger Jahreswechsel: Vereinzelte Brände im Stadtgebiet

Das neue Jahr in Karlsruhe ist überwiegend ruhig und friedlich gestartet. Es gab vereinzelnde kleine Brände durch unsachgemäße Entsorgung von Feuerwerkskörpern. Über 250 Beamte waren in der Silvesternacht im Einsatz. Das gibt die Polizei in einer Mitteilung an die Presse bekannt.