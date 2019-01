Vor mittlerweile über 21 Jahren kam es in Pforzheim zu einem sexuellen Missbrauch eines 9-jährigen Mädchens, der nicht geklärt werden konnte - bis jetzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Meldung berichten, führt eine DNA-Spur zu einem 55-jährigen Mann, der im vergangenen Jahr nach einem anderen Vergehen festgenommen werden konnte.

Im Mai 1997 kam es zu einem sexuellen Missbrauch eines Mädchens in Pforzheim. Ein bislang Unbekannter habe das Kind mit einem Messer bedroht und so in einen Keller gedrängt. Dort habe er sich dann nach Angaben der Polizei an dem 9-jährigen Kind vergangen. "In dem Keller konnten damals Spermaspuren gesichert werden, die viele Jahre lang keinem Täter zugeordnet werden konnten", so die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitag in einer Pressemeldung.

Mehrere Fälle von Sperma-Spuren in Karlsruhe

Die gleiche, zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte DNA, wurde durch die Polizei am Silvestertag im Jahr 2014 in Karlsruhe gesichert. Hier überquerte eine 34-Jährige eine Straße in der Karlsruher Oststadt, gefolgt von einem ihr dicht aufschließenden Mann. Die Frau stellte wenig später Sperma an einem ihrer Hosenbeine fest. Die DNA des Spermas stimmt mit der Spur aus dem Jahr 1997 überein.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am 14. April 2018 in der Karlsruher Innenstadt. Hier bemerkte ein 13-jähriges Mädchen beim Warten vor einem Schnellimbiss ebenfalls eine Flüssigkeit an ihrer Kniekehle. Bei der Flüssigkeit handelte es sich um Sperma, dessen DNA mit den vorherigen DNA-Spuren übereinstimmt.

Im Kaufhaus wurde der Mann im vergangenen Jahr erwischt

Mit diesen DNA-Spuren in Verbindung gebracht werden konnte der dringend Tatverdächtige erst mit seiner erfolgten Festnahme am Samstag, 21. April 2018, in einem Karlsruher Einkaufscenter. Beim Versuch einem 7-jährigen Mädchen in einer Umkleidekabine mit einer mitgeführten Kamera zwischen die Beine zu filmen, konnte der 55-Jährige durch das Sicherheitspersonal vorläufig festgenommen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizei wurden bei ihm mehrere mit Sperma aufgezogene Plastikspritzen aufgefunden. Der Mann wurde vergangene Woche durch das Kriminalkommissariat Pforzheim zu den Vorwürfen vernommen. Er zeigte sich nach Polizeiangaben geständig.