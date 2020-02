Am kommenden Dienstag entscheidet der Karlsruher Gemeinderats über den Bau der geplanten Südumfahrung Hagsfeld. Viele Bürger wollen die Verkehrstrasse nicht - dazu gehört auch Stefan Rein. Der Hagsfelder eine Online-Petition gestartet, um den Bau der Umfahrung zu verhindern.

Die Stadtteile Hagsfeld und Rintheim sollen vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Dafür ist eine Umfahrung geplant, die die Autobahnabfahrt Karlsruhe Nord mit der L560 - also der Haid-und-Neu-Straße - und dem angrenzenden Technologiepark verbindet. Zwei Varianten stehen dabei zur Wahl: Eine Brücke für 55 Millionen Euro oder ein sogenannter Trog, also ein nach oben offener Tunnel, für 70 Millionen Euro.

Gemeinderat entscheidet am Dienstag über Umfahrung

Als kostengünstigere und einfachere Lösung favorisiert die Stadt Karlsruhe zur Zeit die Brückenvariante - wie die Umfahrung Hagsfeld künftig tatsächlich aussehen soll, wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag beschließen.

Doch nicht alle Rintheimer und Hagsfelder Bürger sind von der Idee einer Umfahrung angetan - das wurde einmal mehr auch bei der letzten Informationsveranstaltung am 23. Januar in Rintheim deutlich.

Zu groß sei unter anderem die Belastung mit Verkehrslärm und der Einschnitt in die Natur zwischen den beiden Stadtteilen, zu gering die zuvor versprochene Verkehrsentlastung für Rintheim und Hagsfeld.

Über 1.500 Unterschriften sind schon zusammengekommen

Die kritischen Stimmen bei der Bürgerinformation sind auch Stefan Rein nicht verborgen geblieben. Zusammen mit vier anderen Umfahrungsgegnern hat der Hagsfelder daraufhin eine Online-Petition ins Leben gerufen.

Über 1.600 Unterschriften haben die Initiatoren bis heute (Stand 13. Februar) schon gesammelt. "Es ist Wahnsinn, wie das ankommt. Sehr viele sind dankbar, welche Energie wir da reinstecken", erklärt Rein im Gespräch mit ka-news.de.

Das Ziel der Petition: Den Gemeinderat am 18. Februar umzustimmen und das Bauprojekt zu verhindern. "Es gibt so viele stichhaltige Gründe, die gegen die Umfahrung sprechen, dass es einfach Zeit war, diese in die Öffentlichkeit zu bringen", so Stefan Rein.

Naherholungsgebiet zwischen Rintheim und Hagsfeld wird zerstört

Zum einen werde das Naherholungsgebiet, also der breite Grüngürtel zwischen Rintheim und Hagsfeld, durch die geplante Entlastungsstraße zerstört. "Dort sind immer viele Fußgänger, Fahrradfahrer und Hundebesitzer unterwegs. Auch meine Kinder spielen gerne dort draußen. Wenn da nun eine Straße hinkommt, ist die Fläche für Freizeitaktivitäten, aber auch für die dort lebenden Tierarten natürlich verloren", sagt auch der Rintheimer Michael Hügler, der als Projekt-Gegner ebenfalls die Petition unterzeichnet hat.

Ein weiteres Hauptargument gegen die Straße: Die versprochene Verkehrsentlastung sei laut Stefan Rein und Michael Hügler nicht so hoch, wie zuvor von den Bürgern der Stadtteile erhofft. Die Stadt Karlsruhe geht in einer Verkehrsprognose davon aus, dass rund 23.000 Fahrzeuge die Umfahrung pro Tag nutzen werden.

"Verglichen mit dem angerichteten Schaden steht die Verkehrsentlastung in keinem Verhältnis"

"Laut der neuesten Verkehrsuntersuchung wird die dicht bewohnte Schwetzinger Straße in Hagsfeld nur zu 16 Prozent entlastet. Verglichen mit zunehmenden Verkehrslärm und dem Schaden, den die Umfahrung für die Umwelt und die Anwohner an anderer Stelle anrichtet, steht diese Entlastung damit in keinem Verhältnis", meint Rein im Gespräch mit ka-news.de.

Hinzu komme die Angst vor neuem Verkehr, der von der günstigen Anbindung von der Autobahn an die Haid-und-Neu-Straße und den Technologiepark angezogen werden könnte. "Der wurde in den Verkehrsprognosen der Stadt nämlich nicht mit einberechnet", so der Hagsfelder Rein.

Damit mache es auch keinen Unterschied, ob sich der Gemeinderat für die Trog- oder die Brückenlösung entscheidet - beide Varianten sind aus Sicht der Projekt-Gegner mit zu großen Nachteilen verbunden.

Bahn und Fahrrad statt Südumfahrung

Stattdessen fordern die Petitions-Unterzeichner die Stadt auf, den Verkehr auf andere Weise zu entlasten. "Das Umdenken bezüglich der Mobilität muss noch weiter vorangetrieben werden. Der ÖPNV und der Radverkehr müssen ausgebaut werden. So können wir erreichen, dass es in zehn Jahren schon deutlich weniger Verkehr gibt - nicht nur in Hagsfeld und Rintheim, sondern auch in ganz Karlsruhe", sagt Stefan Rein gegenüber ka-news.de.

Das will nun auch die Grünen-Fraktion im Gemeinderat erreichen. In einem Antrag fordert sie die Stadt auf, die Planungen für die Umfahrung Hagsfeld aufzugeben und stattdessen Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) von 2012 zur Reduzierung des Verkehrs auf den Weg zu bringen.

Umfahrung Hagsfeld ist alternativlos

Darunter: eine Taktverdichtung des Busverkehrs, den Ausbau der Radrouten sowie des Bahnverkehrs und die Erweiterung des Bike- und Car-Sharing-Angebotes am Bahnhof Hagsfeld. Laut Stellungnahme der Stadt sei das zwar hilfreich, biete aber keinen adäquaten Ersatz für die geplante Südumfahrung.

"Die Stadt hat den Klimanotstand ausgerufen und tut viel dafür, die Menschen zum Umstieg auf Bahn und Fahrrad zu bewegen. Gleichzeitig will man hier diese Straße bauen, die diesen Absichten unvereinbar entgegensteht. Da stimmt was nicht", erklärt Rein.

"Einige Parteien sind noch unentschlossen"

Ob die Hagsfelder und Rintheimer mit ihrer Petition tatsächlich Erfolg haben werden, darauf wollen sich Stefan Rein und Michael Hügler noch nicht festlegen. "Einige Parteien sind noch unentschlossen", meint Rein im Gespräch mit ka-news.de. Hilfe bei der Entscheidung will nun aber die Linke-Fraktion stellen.

Sie appelliert in einem offenen Brief an die übrigen Gemeinderatsmitglieder, am Dienstag gegen die Umfahrung zu stimmen. "Die Planung der sogenannten Umfahrung von Hagsfeld erreicht nicht die anvisierten Ziele und ist angesichts veränderter Rahmenbedingungen der Kommunalpolitik aus unserer Sicht veraltet", heißt es darin unter anderem.

Doch egal wie die Entscheidung ausgehen wird, über die bisherige Bilanz der Unterschriftenaktion sind Stefan Rein und Michael Hügler aber schon jetzt sehr zufrieden. "Anfangs haben wir uns zum großen Ziel gesetzt, die 2.000er-Marke zu erreichen - und wir rechnen fest damit, das wir die noch knacken werden."