Karlsruhe Turmberglauf startet am Samstag: Tramlinie 1 fährt nicht in Durlacher Zentrum

In Durlach findet am Samstag, 6. Oktober, der alljährliche Turmberglauf statt. Zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr befährt die Tramlinie 1 daher nicht den Streckenabschnitt zwischen Auer Straße und Durlach Turmberg. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) setzen in dieser Zeit Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) ein.