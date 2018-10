Vom 14. bis 28. September war die Wohnraumkampagne "Dach gesucht!" mit einem Info-Pavillon auf dem Kirchplatz St. Stephan aktiv, um Studenten und Azubis bei ihrer Suche nach einer Wohnung in Karlsruhe zu unterstützen. Diese sind aufgrund des langjährigen Wohnraummangels in der Fächerstadt mehr als rar. In diesem Jahr konnten durch die Aktion rund 500 Wohnungen und Zimmer vermittelt werden.

Seit 2012 ist es das Ziel der "Dach gesucht!"-Kampagne, auf den Wohnraummangel in der Fächerstadt aufmerksam zu machen. Gleichzeitig will sie Wohnungsbesitzer animieren, ungenutzten Wohnraum an Studierende und junge Menschen in Ausbildung zu vermieten. In diesem Jahr startete die Aktion am 14. September auf dem Kirchplatz St. Stephan mit einem Flashmob, den Karlsruher Studenten organisiert hatten.

Gesamtnachfrage konnte gelindert werden

In einer Pressemeldung der Stadt Karlsruhe zieht das Studierendenwerk nun eine positive Bilanz aus der diesjährigen Aktion: So seien im September rund 500 Wohnungs- und Zimmerangebote beim Studierendenwerk eingegangen, die über deren Webseite sowie Aushänge im Studentenhaus und dem Infopavillon weitergegeben wurden. Zusammen mit den rund 4.400 Wohnheimzimmern in Karlsruhe habe man die große Nachfrage zwar nicht komplett aufgefangen, aber zumindest lindern können.

"Wir stellen jedoch fest, dass sich das Preisniveau der eingehenden Wohnungsangebote, der Situation auf dem privaten Wohnungsmarkt angepasst, deutlich nach oben entwickelt hat", so Michael Postert, Geschäftsführer des Studierendenwerks. "Hält diese Entwicklung an, wird der private Wohnungsmarkt immer schwerer die Spitzen der studentischen Wohnungssuche abdecken können."

Der Durchschnittspreis für ein Zimmer in einem Studierendenwohnheim des Studierendenwerks liegt laut Postert bei 239 Euro, der der privaten Wohnungsangebote weit darüber. Das mache die Suche für Studierende in diesem Jahr nicht einfacher.

Viele Angebote von Privatvermietern

Michael Kaiser, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung und des Wissenschaftsbüros, freut besonders, dass viele Angebote von Privatvermietern kommen, die erstmalig ein Zimmer oder eine Wohnung vermieten wollen, oder auch für den Übergang ihr Gästezimmer für die Erstsemester zur Verfügung stellen. "Das ist ein positives Signal für die Hilfsbereitschaft und offene Kultur in Karlsruhe und für die Arbeit der Wohnraumkampagne", zieht er Bilanz.

Wer ein Zimmer oder eine Wohnung vermieten möchte, kann sich auch weiterhin unter 0721/6909192 und per E-Mail unter info@dach-gesucht.de melden.

