Treffen auch in Karlsruhe: Maikundgebungen unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!"

Der Tag der Arbeit ist auch ein Tag der Gewerkschaften. Im Südwesten organisiert der DGB zahlreiche Veranstaltungen. Zur Hauptkundgebung geht es nach Karlsruhe. Vor der Europawahl stehen europäische Themen im Blickpunkt.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) setzt sich am Tag der Arbeit für Europa ein. Es gebe viele gute Gründe dafür, dass der diesjährige 1. Mai unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" stehe, teilte der DGB-Landesvorsitzenden Martin Kunzmann vorab mit. "Wir treten völkischem Nationalismus und Rassismus entschieden entgegen. Denn wir brauchen und wollen die europäische Einigung."

Menschen müssen wieder mehr Vetrauen fassen

Kein Mitgliedsland der EU kann nach Kunzmanns Überzeugung die großen Herausforderungen unserer Zeit alleine stemmen - egal, ob es um Digitalisierung, Globalisierung, Migration oder Klimaschutz geht. "Ein starkes Europa bedeutet für uns aber ein anderes Europa."

Es bedeute, dass die Menschen wieder Vertrauen in die europäischen Institutionen fassen könnten, weil Europa für soziale Sicherheit, Beschäftigung und Wohlstand stehe. "Europa soll der Kontinent sein, der die Demokratien stärkt, eine faire Migrationspolitik verfolgt und sich beim Klimaschutz vorbildlich verhält."

11 Uhr: Kundgebung im Stadtgarten

Der DGB mit mehr als 812.000 Mitgliedern in den einzelnen Gewerkschaften in Baden-Württemberg hat zu zahlreichen Demonstrationen und Kundgebungen aufgerufen. Die Hauptveranstaltung mit dem DGB-Landeschef Kunzmann startet um 10 Uhr am Karlsruher Marktplatz mit einem Demonstrationszug. Um 11 Uhr beginnt auf der Seebühne im Stadtgarten die Kundgebung.

Insgesamt soll es nach DGB-Angaben 53 Veranstaltungen in Baden-Württemberg rund um den Tag der Arbeit geben, davon 40 direkt am 1. Mai. Regionale Vorsitzende oder Bezirksleiter von Einzelgewerkschaften treten zum Beispiel in Stuttgart, Ulm, Sindelfingen, Freiburg, Pforzheim und Ravensburg auf.