Seit 2006 mischt Klaus Hoffmann in der Fächerstadt mit, zunächst bei der Karlsruher Messe und Kongress GmbH (KMK), seit 2014 ist er Chef der Karlsruhe Tourismus GmbH (KTG) und hat die neue Abteilung wieder auf Spur gebracht. Nun will er sich einer neuen Herausforderung stellen: Er möchte Bürgermeister der kleinen Kurstadt Bad Herrenalb werden. Warum kehrt der gebürtige Karlsruher nun der Fächerstadt den Rücken? ka-news.de-Redakteurin Anya Barros hat ihn zum Interview getroffen.

In seinem Karlsruher Büro deutet nichts darauf hin, dass Klaus Hoffmann Bürgermeisterkandidat in der Gemeinde Bad Herrenalb ist. Zu sehr ist er mit aktuellen Projekten beschäftigt. Und doch läuft der Wahlkampf in seinem Wohnort bereits. Schließlich gilt es, sich gegen 16 Bewerber durchzusetzen, wenn die Bad Herrenalber am 20. Oktober ihren neuen Bürgermeister wählen dürfen.

Herr Hoffmann, was hat Sie zu dieser Kandidatur bewogen?

Von seiner Frau Christiane und den beiden 13- und 11-jährigen Kindern bekommt der gebürtige Karlsruher die nötige Unterstützung. "Ich habe lange mit meiner Familie darüber diskutiert und ohne meine Frau würde das auch nicht gehen", sagt der Geschäftsführer der Karlsruhe Tourismus GmbH (KTG) im Interview mit ka-news.de.

"Die Entscheidung war abgesprochen. Und als es darum ging, wann ich meine Bewerbung einwerfe -also ob gleich oder noch etwas warten - habe ich mich dann für gleich entschieden", so Hoffmann weiter.

Aus welchem Grund haben Sie das so entschieden?

Seit 2014 ist Klaus Hoffmann Chef der KTG und in den letzten fünf Jahren haben er und sein Team einiges geschafft - und trotz kommender Wahl hat Hoffmann auch noch Pläne mit der Stadt. Etwa die Eröffnung der neuen Tourist-Information am Marktplatz. "Das wird uns nochmal Schwung geben und ich bin dem Gemeinderat so dankbar, dass wir diesen Weg gemeinsam gegangen sind", sagt er gegenüber ka-news.de.

Aber auch 2020 hat er schon fest im Blick: Nach dem Verfassungsfest im Sommer 2019 möchte er das Thema Recht gerne weiter bearbeiten. Es wird zudem viel an der Digitalisierung des touristischen Angebots gearbeitet. "Es wird neue Stadtführungen geben und die möchten wir auch digitaler machen - die Arbeit hört also nicht auf", sagt Hoffmann lachend.

Was können Sie von Ihrer Arbeit bei der KTG mit nach Bad Herrenalb nehmen?

Ende Oktober dürfen dann etwa die Bad Herrenalber darüber abstimmen, wer künftig im Rathaussessel Platz nehmen darf. Was passiert, wenn die Wahl nicht zu seinen Gunsten ausgeht, weiß Klaus Hoffmann bereits: Er bleibt weiterhin der Geschäftsführer der KTG, seinen Vertrag hatte er 2017 um weitere fünf Jahre verlängert. "Das habe ich im Vorfeld mit Oberbürgermeister Frank Mentrup und der Ersten Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz abgeklärt", so Hoffmann.

Und wie geht es weiter, wenn Sie gewählt werden?

Trotz all seiner Erfahrungen: Sollte Klaus Hoffmann zum Bürgermeister von Bad Herrenalb gewählt werden, "warten mit Sicherheit Herausforderungen auf mich", sagt er im ka-news.de-Interview. "Ich fühle mich aber dafür gewappnet!"