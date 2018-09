vor 3 Stunden Sölden Tödlicher Wanderunfall in Österreich: 64-Jährige aus dem Raum Karlsruhe stürzt 25 Meter in die Tiefe

Eine 64-Jährige aus dem Raum Karlsruhe ist am Mittwoch beim Wandern in der Nähe des Tiefenbachgletschers in Österreich tödlich verunglückt.