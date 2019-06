vor 2 Stunden Karlsruhe Tierrettung in 15 Metern Höhe: Helfer befreien eingeklemmten Mauersegler aus Dachrinne

Zu einem tierischen Einsatz wurden die Rettungskräfte der Feuerwehr am Samstagabend gegen 19 Uhr in die Kaiserstraße gerufen: In einem Hinterhof hatte sich ein Mauersegler in der Dachrinne eines Hauses verfangen - ein Anwohner hatte die Feuerwehr verständigt, die den Vogel schließlich aus 15 Metern Höhe rettete.