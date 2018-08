vor 1 Stunde Karlsruhe Tierische Sprinter treffen sich in Karlsruhe: Wer ist der schnellste Hund in der Region?

Am kommenden Sonntag, 19. August, trifft sich in Karlsruhe die Hundewelt zum Sprintwettkampf. In Durlach soll der schnellste Vierbeiner ermittelt werden. Dazu laden die Pudelfreunde der Ortsgruppe Karlsruhe ein.