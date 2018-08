Tollwut, Afrikanische Schweinepest oder Geflügelpest: Meldungen über Tierseuchen verunsichern oft die Bevölkerung. Dann wird auch vermehrt beim Ordnungs- und Bürgeramt der Stadt Karlsruhe nachgefragt, welche Risiken für Mensch und Haustier damit verbunden sind. Darüber informiert nun die Tiergesundheitsampel der Stadt Karlsruhe.

Schon 2016 hat daher das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) zusammen mit dem Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ein Infoportal für Tierseuchen eingerichtet. Es informiert monatlich über die Gefahrenlage in Deutschland und der Schweiz mittels eines Ampelsystems. Auch Karlsruhe hat diese Tiergesundheitsampel übernommen, das teilt die Stadt in einem Bericht an die Presse mit. "Da das Risiko für Karlsruhe, strukturell und geographisch bedingt, ein ganz anderes sein kann als für andere Orte in Deutschland, wurde nun vom Ordnungs- und Bürgeramt die Karlsruher Tiergesundheitsampel entwickelt", heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Das jeweilige Risiko wird durch Ampelfarben dargestellt: rot für hohes Risiko, gelb für mittleres Risiko und grün für geringes Risiko: