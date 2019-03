24.03.2019 06:55 Karlsruhe Testphase beendet: Ab April wird die Biotonne in Karlsruhe wieder wöchentlich abgeholt

Ab April wird die Biotonne in Karlsruhe wieder wöchentlich abgeholt, nachdem sie in den letzten beiden Monaten nur zweiwöchentlich geleert wurde. Der Grund: Das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) führt 2019 eine Testphase durch, bei der die Tonne in den kühleren Monaten nur halb so oft geleert wird.