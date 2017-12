Im Fall des Karlsruher Terrorverdächtigen wirft nach Medienberichten ein V-Mann des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg Fragen auf. Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR wird der in Freiburg geborene 29-Jährige irakisch-kurdischer Herkunft vor allem durch die Aussagen dieses V-Mannes belastet.

Der inhaftierte Terrorverdächtige wiederum soll diesen zwei Mal bei der Polizei angeschwärzt haben. Die Bundesanwaltschaft wollte am Mittwoch zu laufenden Ermittlungen keine Stellung nehmen.

Eine Sprecherin betonte jedoch: Der Haftbefehl stütze sich nicht nur auf Angaben des V-Mannes, sondern auf Erkenntnisse aus den vorangegangenen längeren - auch technischen - Überwachungsmaßnahmen. Nach ka-news-Informationen investierte das Landeskriminalamt in Stuttgart seit Juli 2017 über 83.000 Personenstunden in den Fall des verdächtigen Dasbar W. Ermittelt wird schon bedeutend länger. "Wir ermitteln seit Juli 2016 umfangreich in dieser Angelegenheit", so ein Sprecher gegenüber ka-news. Das Landeskriminalamt leitete den Einsatz der Festnahme.

Der 29-jährige mutmaßliche Islamist wird verdächtigt, einen Anschlag auf die Eislaufbahn am Karlsruher Schlossplatz geplant zu haben. Er wohnte vor seiner Festnahme in Karlsruhe. Er wurde am Mittwoch, 20. Dezember, von einem 70-köpfigen Einsatzteam in der Fächerstadt festgenommen und sitzt seit Donnerstag, 21. Dezember, in Untersuchungshaft.

