Nur noch wenige Tage ist der Oberbürgermeister der Stadt Stutensee Klaus Demal im Amt, nachdem er im April überraschend seinen Rückzug bekannt gab. Nun steht der Termin für die Wahl seines Nachfolgers fest.

Nach 27 Jahren zieht sich Klaus Demal aus der Lokalpolitik zurück, führt gesundheitliche Gründe an, sein Amt als Oberbürgermeister niederzulegen. Nun leitete er seine letzte Gemeinderatssitzung, bevor er am 10. Mai aus dem Rathaus ausscheidet. Bis 2020 hätte seine vierte Amtszeit noch gedauert.

Der Gemeinderat einigte sich bei dieser Sitzung außerdem auf die Modalitäten und auf einen Termin für die Neuwahl des Oberbürgermeisters: Am Sonntag, den 8. Juli, soll die Nachfolge von Klaus Demal gewählt werden. Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich werden, wird dieser am Sonntag, 22. Juli, erfolgen, das teilt die Stadtverwaltung von Stutensee in einem Pressebericht nun mit.

Demal sprach dabei dem Gremium seinen herzlichen Dank für das "gute Miteinander und die stets konstruktive Zusammenarbeit" aus. Auf dieser Basis habe man für Stutensee in den vergangenen Jahren viele wichtige Projekte voranbringen können, heißt es in der Mitteilung abschließend.