vor 1 Stunde Karlsruhe Teppich in Brand gesteckt: War Brandstiftung als Ursache des nächtlichen Feuers in Hagsfeld?

Am späten Mittwochabend kam es laut Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hagsfeld. Offenbar war dort ein Teppich in Brand gesteckt worden. Glücklicherweise wurde niemand durch das Feuer verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen der Brandursache.